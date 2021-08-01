Крещение подлодки США удалось с третьего раза

В настоящий момент в строю в ВМС США находится 19 атомных подлодок класса Virginia, в том числе одна в новейшем варианте Virginia IV, сообщает Корреспондент.

В США в ходе церемонии крещения новой атомной подлодки ВМС дважды не удалось разбить о ее борт бутылку с шампанским. Об этом свидетельствует трансляция построившей ее компании General Dynamics в субботу, 31 июля.

Церемония крещения субмарины USS Hyman G. Rickover (SSN 795) состоялась на верфи в городе Гротон (штат Коннектикут). По существующей в США традиции, эта почетная роль предоставляется женщине. Ею должна была стать жена бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта – Дарлин. Однако в последний момент она решила передать эту миссию своей дочери Саре, которая работает в компании General Dynamics.

Женщина два раза ударила бутылкой по борту подлодки. Но она не разбилась, что по поверью моряков считается плохим знаком для корабля. Только после инструктажа со стороны военных в третий раз Саре это удалось.

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класса Virginia IV после ввода в состав ВМС США помимо торпед будет нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Ее водоизмещение достигает 7,8 тыс. тонн, длина составляет около 115 метров. Стоимость оценивается в 2,7 млрд долл.

Всего в составе ВМС США насчитывается (без учета 18 стратегических) 50 атомных подводных лодок.