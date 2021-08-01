Непогода обесточила 60 населенных пунктов

Во Львовской области сработали системы автоматической защиты ЛЭП из-за плохих погодных условий, сообщает Корреспондент.

Из-за непогоды без электроэнергии остались 62 населенных пункта в двух областях Украины. Об этом пишет ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 1 августа.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пунктов в двух областях Львовская – 60, Кировоградская – 2", – говорится в сообщении .

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами, сообщал Укргидрометцентр. Осадки ожидаются в западных и восточных областях.