Украина отправит миротворцев в Боснию

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о направлении национального континента для участия в военной операции Европейского Союза "Althea" в Боснии и Герцеговине, сообщает Европейская правда.

Соответствующая информация размещена на сайте СНБО.

ЕС развернул свои силы в Боснии в рамках миссии EUFOR Althea для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения 2 декабря 2004 года. Это произошло в результате решения НАТО передать собственную миротворческую миссию, которая поддерживала безопасность в регионе с момента окончания войны 1995 года.

Всего 20 стран, включая страны-члены ЕС и страны из-за пределов блока, члены EUFOR. Althea является третьей самой крупной военной операцией, которую проводит ЕС.

Сейчас в EUFOR участвуют Албания, Австрия, Болгария, Чили, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания.

В июле 2020 Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС утвердил решение об участии украинских военных в миссии ЕС EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.