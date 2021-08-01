Цены на кофе резко вырастут

Бразилия, как страна №1 среди производителей кофе арабики в мире, терпит колоссальные убытки. Здешние фермеры уже заявили, что порядка 11% кофейных деревьев пострадали, а местные климатические организации прогнозируют следующую волну заморозков уже через несколько дней, сообщает UBR.

Украинские трейдеры, которые на период карантина сбывали складские запасы кофе чуть ли не по себестоимости, теперь вынуждены покупать его по ценам на 35-50% выше.

"За последние две недели по всей арабике пошел резкий рост на бирже, потому что это – биржевой товар и, соответственно, если в Бразилии ожидается дефицит, то это повлечет за собой подорожание и всех остальных позиций коммерческого кофе "арабика", – комментирует руководитель маркетинга компании-поставщика Coffeeton Юлия Скоп .

По ее словам, сейчас цена на бирже поднялась со 150 до 200 поинтов, что соответствует почти 30%. Подобные показатели можно было наблюдать разве что лет 7 назад.

Еще один фактор возможного скачка цен на зерна, о котором говорят участники рынка, это то, что последние 1,5-2 года продавцы вынуждены были сдерживать цены на фоне нахлынувшей пандемии и снижения покупательского спроса.

В тот период кофе, который стоил $3-4 за кг, шел по $1,5 – лишь бы освободить склады. Сейчас же, когда все вышли из карантина и спрос повысился, рынок старается путем повышения цен наверстать упущенные прибыли.

"Сейчас же мы пересматриваем цены и готовим всех к их изменению. Но ситуация в большей мере повлияет на крупного клиента. Потому что производство не так много зарабатывает, как те, кто работают для конечного потребителя. Например, на чашке кофе наценка может быть 100% и больше. А в B2B такого нет" , – говорит руководитель направления обжарки One Love coffee Юрий Сирош.

По его словам, для посетителей кофеен подорожание вряд ли будет существенное – на уровне 10%. А вот владельцев малого и среднего бизнеса такая ситуация с Бразилией может заставить искать других поставщиков.

"Кпримеру, если в закупке самый дешевый базовый бразильский кофе был $4 – это тот, что вы можете встретить везде, почти на каждой упаковке магазинного кофе, – то сейчас его цена может вырасти до $6. То есть повышение будет почти в 1,5 раза, или где-то на 50%" , – говорит Сирош.

И если сейчас почти весь кофе в рознице из Бразилии, поскольку технология его сбора там уже поставлена на машинный труд, то есть вероятность, что вскоре на прилавках появится менее распространенный, но довольно качественный кофе из Папуа Гвинеи, Уганды или Йемена.

На данный момент он приравнивается к категории "спешл" и менее доступен в масс-маркетах.

Что касается еще одного популярного вида кофе в Украине – "робуста", цена на него также поднялась с $2,8 до $3,6 за кг.

"Дело в том, что сильно подорожали перевозки из Вьетнама, а это – номер один поставщик в мире кофе робусты. Плюс кризис и ковид – соответственно, биржа данного вида кофе тоже растет" , – рассказывает Юлия Скоп.

В целом делать какие-то прогнозы по закупочной цене на кофе до конца года, по словам экспертов, пока рано: все будет зависеть от климатических данных и прогноза погоды.