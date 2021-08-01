Первая серебряная медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио, сообщает УНИАН.

Романчук занял второе место в финальном заплыве на дистанции 1500 метров.

Он уступил только американцу Роберту Финке, но опередил немца Флориана Веллброка.

После заплыва Романчук признался, что доволен вторым местом, а также рассказал, что помешало завоевать золото.

В Токио состоялась церемония награждения победителя и призеров заплыва на 1500 метров.

Серебряную медаль Романчуку вручил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Фото НОК Украины
Фото НОК Украины

Фото НОК Украины
Фото НОК Украины

Фото НОК Украины
Фото НОК Украины

Фото НОК Украины
Фото НОК Украины

Михаил Романчук: вторая медаль на Олимпиаде

  • На Олимпиаде в Токио Романчук добавил серебряную медаль на дистанции 1500 метров к бронзе на дистанции 800 метров.
  • Он принес Украине первое серебро на Олимпиаде-2020.
  • Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.
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