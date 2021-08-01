Первая серебряная медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио, сообщает УНИАН.

Романчук занял второе место в финальном заплыве на дистанции 1500 метров.

Он уступил только американцу Роберту Финке, но опередил немца Флориана Веллброка.

После заплыва Романчук признался, что доволен вторым местом, а также рассказал, что помешало завоевать золото.

В Токио состоялась церемония награждения победителя и призеров заплыва на 1500 метров.

Серебряную медаль Романчуку вручил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Фото НОК Украины

Фото НОК Украины

Фото НОК Украины

Фото НОК Украины

Михаил Романчук: вторая медаль на Олимпиаде