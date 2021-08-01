В "Нафтогазе" рассказали об альтернативных поставках газа

В "Нафтогазе" прорабатывают варианты альтернативных поставок газа в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко в интервью Радио Свобода﻿.

"Кроме того, все-таки небольшая тайна, но мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину — ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников ... Не секрет, что и когда я был и. о. министра энергетики, я встречался в некоторых странах Ближнего Востока на высшем уровне. Господин Зеленский тогда приезжал. Встречались на самом высоком уровне" , — рассказал Витренко.

Он отметил, что не хочет называть конкретные страны.

"Потому что после того, как мы о чем-то договариваемся, мы знаем, что звонят российские «таварищи» и говорят: нет-нет-нет, ни в коем случае с Украиной не работать! Туда звонят. «Вы выбираете» и так далее. Поэтому сейчас мы это немного держим в тайне. Мы понимаем, что это такая тайна относительная. Но даже просят, условно говоря, наши партнеры уже из этого региона, из восточного региона ..." , — отметил глава правления «Нафтогаза».

Напомним, в этом же интервью Витренко заявил﻿, что если российский монополист "Газпром" не продлит транспортировать газ через территорию Украины, наша страна, в случае обращения в международный арбитраж, может его проиграть. Поэтому Украина будет вести борьбу за то, чтобы русский газопровод "Северный поток-2" не были сертифицированы и, соответственно, не было запущено.