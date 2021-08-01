В Киеве разбили суперкар McLaren

Стоимость пострадавшего в ДТП суперкара стартует от 200 000 долларов, сообщает Автоцентр.

Вождение суперкаров требует особой сноровки и предельной концентрации. Ведь справиться с таким количеством «лошадей» способен не каждый автомобилист. Зачастую чрезмерная самоуверенность водителей спортивных машин приводит к ДТП.

Ярким тому примером стал инцидент, который произошел на улице Натальи Ужвий в Киеве. Водитель красного McLaren 650S Spider попытался протиснуться между двумя машинами, но не рассчитал расстояние и столкнулся с ярко-желтым Kia Stonic.

Судя по видео, нарушил ПДД и водитель корейского кроссовера, который начал смену полосы движения, но при этом не оценил дорожную обстановку. Если бы он посмотрел в зеркало, то увидел суперкар и ДТП удалось бы избежать. А так оба автомобиля получили серьезные повреждения и теперь отправятся в мастерскую.

Больше всего досталось McLaren. У него расцарапана и смята левая сторона и задний бампер. У Kia Stonic оторвался передний бампер, а также повреждено правое крыло. Водители, к счастью, не пострадали.