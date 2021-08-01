У Lufthansa появятся спальные места в эконом-классе

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о появлении со 2 августа на постоянной основе спальных мест в эконом-классе на дальних направлениях, сообщает Avianews.

При оплате сбора от 159 до 229 евро за рейс пассажир может получить в свое распоряжение блок из трех или четырех сидений, матрас, подушку и плед как в бизнес-классе.

Безопасность на случай турбулентности обеспечат специальные ремни, которые фиксируют человека в положении лежа.

Спальный ряд кресел можно оформить только на стойке регистрации или у выхода на посадку при наличии свободных мест. Всего новой услугой смогут пользоваться до трех пассажиров на каждом рейсе.

Заказать ряд кресел для сна можно будет на маршрутах с длительностью полета свыше 11 часов. Это рейсы из Германии на Дальний Восток, западное побережье США, Центральную и Южную Америку или Южную Африку.

В тестовом режиме спальные места в эконом-классе Lufthansa продавала несколько недель в конце 2020 года на маршруте между Франкфуртом и Сан-Паулу на фоне снижения загрузки самолетов из-за ограничений на путешествия. В авиакомпании заявили, что получили много положительных отзывов.

До этого момента в положении лежа на дальних рейсах могли летать только пассажиры первого или бизнес-класса Lufthansa. Кресла в таких салонах раскладываются в горизонтальную кровать.