Автодом за миллион долларов спустили на воду

Американская компания Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI) выпускает уникальный автодом-амфибию с потрясающим уровнем комфорта, сообщает Автоцентр.

Чего только не придумают производители для удовлетворения спроса на эксклюзивные автодома. И тому пример компания Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI), которая специализируется на выпуске нетипичных автомобилей-амфибий. В ее линейке есть оригинальный кемпер размером с полноценный туристический автобус – длиной 12,9 м. Как многие уже поняли, главной отличительной чертой машины является его возможность плавать.

Кемпер-амфибия Terra Wind RV приводится в движение турбодизельным двигателем Caterpillar 3126Е мощностью 330 л. с., который разгоняет многотонную машину по шоссе до внушительных 128 км/ч. А вот плавает кемпер уже не так быстро – с максимальной скоростью 14 км/ч. Для того чтобы заехать в воду автодом должен обязательно остановится, после чего по портам кузова навешивают специальные специальные буи для стабилизации движения.

Terra Wind RV предлагет высочайный уровень комфорта. Внутри имеется гостиная с роскошной мебелью, кожаными диванами, мраморными полами и гранитными столешницами. Не оставят равнодушными широченная двуспальная кровать и джакузи. В кормовой части автодом оборудован открытой площадкой для принятия солнечных ванн, занятием дайвингом, а также для швартовки двух гидроциклов.

Однако есть у все этого эксклюзива и недостатки. Во-первых, на нем не рекомендуется плавать в море, поэтому о романтических дальних круизах можно забыть. Реки и озера – вот идеальная среда обитания этой амфибии. И второй минус, как можно догадаться, является цена Terra Wind RV, которая стартует от 850 тыс. долларов и при наличии тех или иных опций легко превышает миллион «вечно зеленых».