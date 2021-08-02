Сжигаем лишний жир и наращиваем мышцы: мощный суперсет от тренера

То, что заканчивается лето, еще не причина отказываться от идеи работать над своим телом. Поэтому не нужно сдаваться! Продолжайте делать уверенные шаги навстречу построению рельефа своей мечты. Далее крутой суперсет, который позволит не только сжечь лишний жир, но и нарастить мышцы, сообщает 24 Канал.

Взрывным суперсетом, с помощью которого можно не только сжечь жир, но и нарастить мышцы, поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Он рекомендует выполнять его тем, кто хочет усовершенствовать свое тело, но не готов ходить в спортзалы.

"Один из моих любимых способов сжигать жир и наращивать мышцы – использовать суперсеты высокой интенсивности. Вместо того чтобы тренироваться на количество повторений, тренируйся на время, а также отдыхай половину рабочего времени", – призывает тренер.

Суперсет для сжигания жира и наращивания мышц

Задача от тренера. Выполни эти 3 упражнения в течение 5 раундов: 40 секунд работы на максимум и 20 секунд отдыха между упражнениями.

Приседания сумо с гантелями и подъемом;

Плавное опускание гантель по всему телу и подъем;

Отжимания с гантелями и подъемом рук по очереди.

Смотри на видео, как правильно выполнять суперсет от Ника Уолкера: