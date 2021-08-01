Польша окажет консульскую помощь белорусской спортсменке в Японии

Посольство Польши в Токио окажет консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую Национальный олимпийский комитет Беларуси пытается силой вернуть в Минск, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении белорусской оппозиционной организации "Народное антикризисное управление".

Организация вела переговоры с диппредставительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской - помочь ей согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии" , - заявили в Народном антикризисном управлении.

На данный момент Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.