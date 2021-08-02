"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома "Вереса". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу киевлян, сообщает РБК-Украина.

Команды играли на столичном НСК "Олимпийский".

Футболисты команды, возглавляемой Мирчи Луческу, в результате победы набрали три балла.

Голы забили: Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пен.).

Напомним, что "Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом.

Также "Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха.