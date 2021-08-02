"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома "Вереса"
"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома "Вереса". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу киевлян, сообщает РБК-Украина.
Команды играли на столичном НСК "Олимпийский".
Футболисты команды, возглавляемой Мирчи Луческу, в результате победы набрали три балла.
Голы забили: Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пен.).
Напомним, что "Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом.
Также "Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха.