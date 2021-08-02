Курс валют Нацбанка на 2 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 августа, снизился на 7 коп до 26.82 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 31.89 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 37.44 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.99 за 1 польский злотый.