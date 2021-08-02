Курс валют Нацбанка на 2 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 августа, снизился на 7 коп до 26.82 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 31.89 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 37.44 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.99 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.816800
|EUR
|Евро
|31.894600
|RUB
|Рубль
|0.367650
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.444300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.617100
|PLN
|Польский злотый
|6.989900