Одежда и обувь резко подорожают к осени: причины

Одежда и обувь в Украине входят в категорию товаров, где стоимость в основном формируется конкурентным рынком. Поэтому, если цены на них и повышаются, то предпосылкой к этому обычно служат существенные причины, сообщает UBR.

Так, за последний год значительно подорожали энергоносители, что повлекло за собой и подорожание основных ресурсов, которые используют в производстве, например, обуви. Любой кожзавод потребляет огромное количество электроэнергии, что значительно повлияло на затраты при изготовлении материалов для обуви.

"Подорожала нефть, полимеры на подошву, клей и химия для производства кожи. Поэтому есть объективные процессы, которые могут повлиять на средний уровень цен на обувь, и они будут немного расти. Но это не вина обувщиков" ,– комментирует руководитель Ассоциации "Укркожобувьпром" Александр Бородыня.

По его словам, цены вырастут не только в Украине, а во всем мире в связи с объективными процессами в мировой экономике.

Карантинные ограничения сказываются на поставках

Поскольку большинство обуви продолжает поступать к нам в виде импорта, о повышении стоимости обуви в рознице заговорили и такие крупные ритейлеры, как "Интертоп". СМО сети Мария Самплавская отмечает, что кроме цен на сырье и курса валют, на этот процесс повлияет подорожание логистики из-за пандемии и задержки на производстве.

В целом на данный момент незначительный рост цен по сети обусловлен в большей мере колебаниями курса, а на товары для школы ценники обещают придерживать на уровне прошлогодних.

"Золотые" контейнеры

Эксперты говорят, что существенный рост цен может быть на более дорогую и качественную одежду и обувь: если сравнивать шифт (изменение) цен текстильной/синтетической и кожаной обуви, то это подорожание скорее отразится на коже.

Но в то же время считавшиеся более дешевыми материалы из Китая станут не такими уже и доступными, подмечает глава правления Ассоциации предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" Татьяна Изовит.

"До пандемии Китай был №1 как поставщик сырья: пряжа, ткань, волокна. Контейнерные перевозки стоили в пределах до $2500, но пандемия все остановила: пошли нехватки контейнеров и их подорожание в разы – доходило практически до $10 000! И это только перевезти" , – рассказывает она.

Поэтому большинство производителей вынуждены были искать других потенциальных партнеров, чтобы не платить за перевозку, соотносимую со стоимостью самого сырья.

В целом Изовит говорит, что делать какие-то прогнозы на новый сезон сложно ввиду аномального смещения сезонов. В прошлом году украинская индустрия уже значительно "просела" из-за как-такового отсутствия зимы.

Склады с одеждой и обувью на период пандемии оставались затоваренными из-за низкого спроса, а единственные, кому удалось кое-как удержаться на плаву стали спортивная одежда и сегмент "кэжуал".

Отбивают потери

С учетом того, что в прошлом году наши производители остались в минусе, в этом году, по словам экспертов, они все-таки будут вынуждены поднять цены. Давят и налоги, и повышение минимальной заработной платы и вопрос по газу.

"Чтобы получить ткань текстильщикам, чтобы обработать кожу для той же обуви нужна глубокая переработка, где используется газ. Так же и по другим технологическим процессам. Как можно конкурировать, если на бирже начинают торговаться с 8 тыс. на 15,5 тыс. грн за газ. О чем можно говорить?" ,– говорит глава "Укрлегпрома".

В то время менее чувствительно категорией осталась продукция "масс-маркет", которая в меньшей степени использует натуральные материалы и поэтому не потребляет так много ресурсов на переработку.

Ткани подорожают на треть

Для тех же, кто не привык уступать привычному качеству, остаются локальные более мелкие производители: некоторые из них заранее позаботились о закупке исходных материалов либо нашли более доступных поставщиков.

Однако с одеждой не все так однозначно, добавляет эксперт: ее поставщик, который работает с турецкими фабриками, действительно подтвердил, что ткани (особенно трикотаж) дорожают на 30%, что повлечет за собой увеличение цены на конечный продукт.

Второй производитель говорит, что будет вынужден поднимать цены, потому что уже два года ее держит за счет того, что ужимает маржу, но больше не сможет.

"Постепенно дорожали ткани, привязанные к доллару и евро. Плюс, выбирают качественный пошив, а это значит, что швеи –недешевые. Таким брендам важна изнанка, а не только внешняя сторона ткани. Именно из-за того, что следят за качеством и держат марку, и из-за того, что собственными силами сдерживать цену уже невозможно, на некоторые позиции цена осенью поднимется" , – рассказала Подольская.

Локдаун

В целом продажи у украинских производителей сейчас выросли буквально на 10-20%, массового интереса замечено не было. Сейчас им сложно планировать даже сентябрь ввиду прогнозируемого осеннего локдауна, который может нарушить все продажи.

Объемы производств, по словам Подольской, сейчас также значительно уменьшились: украинским производителям стало безопаснее выдавать по 2-3 модели в месяц, чем отшивать коллекцию в начале сезона и думать, что с ней делать дальше.

Большинство переходят на более короткий производственный цикл и покупают ткани в той же Турции и Италии, где возможен мелкий опт, выкуп стоковых тканей и мелкого метража.

Что касается спроса – здесь ситуация еще менее понятная. Как и реакция на возникшую ситуацию у производителей.

"У нас всегда было 4 сезона, плюс "мода". Перед пандемией "ушла" зима, и вдруг ее не стало как сезона. В итоге обувщики и "одежники"остались с неиспользованным запросом на сезонность. Сейчас перспектива такая, что остается "мода" и непонятно сколько сезонов. И вот каким образом производителю "выжить" – пока непонятно" , – говорит Татьяна Изовит.

Высокие цены могут отпугнуть покупателя

Немного по-другому ситуацию видит директор ОО "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

Он считает, что главный ориентир для производителя при повышении цен на одежду и обувь должны быть платежеспособность населения, которое за последнее время богаче не стало. И если производители или ритейл поставят на обувь или одежду цену на 30% больше, то значит, что и продадут они ее на 30% меньше, уверен он.

Эксперт не отрицает, что в случае сдерживания цен производитель, возможно, заработает и меньше, но "это лучше, чем ничего".