Тюрьма для Порошенко: чем может обернуться появление Чауса в Украине

Перед ﻿ выходными в Киеве приключилась эпичная история, которой завершилась пятилетняя эпопея с розыском судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Она настолько насыщена событиями, что вполне может лечь в основу остросюжетного триллера, сообщает Вести.

В ней и похищения с перевозом через границу представителями разведки, и стопки аккуратно пронумерованных долларовых купюр, и мафиозные связи "на самом верху", и неожиданное появление главного героя в одном нижнем белье в далеком селе Винницкой области, и волнующие погони по центру Киева. А еще противостояние между двумя украинскими спецслужбами — СБУ и НАБУ, одна из которых явно не хочет, чтобы правда о судье всплыла наружу.

Журналисты пересказывают историю и поясняют, из-за чего за Николая Чауса схлестнулись силовики и почему история грозит уголовным преследованием как предыдущему президенту Петру Порошенко, так и нынешнему украинскому руководству.

Чем знаменит судья

Николай Чаус 15 лет проработал в Днепровском райсуде Киева. Первые упоминания о нем относятся к событиям 2013–2014 годов, когда он лишил на полгода прав "автомайдановца", пенсионера Константина Вельтищева, хотя свидетели и камеры указывали: в указанный день машина не покидала место хранения.

"Факт: при рассмотрении дел по той же статье, что не касалась Майдана, судья ни разу не лишал водителей прав. А тут проявил такую принципиальность", — писал в "Фейсбуке" адвокат Роман Маселко, защищавший пенсионера.

Еще один эпизод — с прекращением уголовного дела против Юрия Иванющенко, одного из представителей предыдущей власти. Но истинную славу Чаус обрел в конце 2015-го, когда на него распределили дело днепропетровского политика Геннадия Корбана, который был подозреваемым по тяжелым статьям: похищение людей, руководство ОПГ. В зал суда Корбана доставили сразу после операции на сердце, и судья отправил его за решетку на два месяца. А заседания по этому делу били рекорды продолжительности — вплоть до 36 часов, что позже особо отметили в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека. В этой истории важен тот факт, что "патроном" Корбана был тогда губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, с которым у Порошенко был конфликт.

Крах Чауса случился в августе 2016-го, когда он приговорил некую Светлану Стасевич к пяти годам условно за торговлю наркотиками (прокурор просил семь лет лишения свободы). У Чауса дома провели обыск и обнаружили на огороде "клад" — $150 тыс. в обычной полуторалитровой банке.

В сентябре Рада дала согласие на арест судьи, но к тому моменту он исчез. Позже стало известно, что Чаус находится в Молдове, где просит политического убежища. По словам супруги Чауса — Светланы, в соседнюю страну его вывезли при содействии тогда еще депутата от БПП Александра Грановского, называемого "смотрящим" за судебной ветвью власти. Он же якобы и оплачивал нахождение Чауса в Молдове (и, по некоторым данным, при поддержке местного олигарха Плахотнюка, имевшего хорошие отношения с Петром Порошенко).

Когда Чаус творит хаос

Кишинев отказал судье в получении политического убежища. И пока он оспаривал отказ, в Молдове сменилась власть. Вместо Игоря Додона пришла новый президент Майя Санду, а годом ранее страну покинул и Плахотнюк, попавший в немилость. Наконец, в первых числах апреля Чаус был похищен прямо в центре Кишинева, недалеко от дома, где проживал. Его схватили и погрузили сначала в микроавтобус, позже — во внедорожник. Видео с камер наблюдения молдавская сторона обнародовала без промедлений, тогда же в Кишиневе озвучили данные о том, что автомобиль мог принадлежать посольству Украины. Более того, на этом авто Чауса и вывезли из Молдовы в Украину.

Еще спустя пару дней журналистам-расследователям слили паспортные данные 10 человек, которых в Кишиневе проверяли на причастность к похищению. Ими оказались в т. ч. люди, связанные с ГУР Мин­обороны Украины (то есть армейская "разведка"), еще один — бывший чиновник Нацполиции. ГУР, разумеется, данные опровергло. Но дипломатический скандал нарастал.

17 мая Чаус записал видеообращение, пообещав вернуться и дать ответы "обществу и правоохранителям". И, наконец, в пятницу, 30 июля, Чаус объявился на публике. Прозаично: в райотдел городка Могилев-Подольский в Винницкой области пришло сообщение от старосты села Мазуровка о выявлении на территории села гражданина Николая Чауса. Он в странном виде (в одних трусах) "нарезал круги" в центре села, а потом сообщил, что был выкраден неизвестными и является судьей. В СМИ появляется фото: судья в тех таки трусах сидит в кабинете, видимо, старосты, а на столе перед ним — следы простой трапезы.

Прибывшие на вызов полицейские идентифицировали Чауса, задержали его, однако вскоре в село приехали сотрудники СБУ, забравшие судью у полиции.

"Обсудил с друзьями из "конторы" (СБУ. — Авт.) историю с Чаусом… По их информации, после того как ГУР подбросило Чауса, представители СБУ должны были первыми приехать, аккуратно "запаковать" и перевезти в изолятор на Аскольдов переулок. Но исполнители банально перепутали, куда ехать. Что и запустило маховик ошибок, — рассказывает политолог Виктор Таран. — Сначала Чаус, просидевший в трусах длительное время на трассе, решил сам добраться до ближайшего ОТГ. Там он и "засветился". К нему рванули представители НАБУ, которых буквально на мгновение успела опередить СБУ. И когда началась погоня, СБУ не смогла оторваться".

Медаль "За взятие судьи"

Детективы НАБУ записали видео погони. В соцсети слили уже финальный момент, с "ралли" по Киеву: детектив в громкоговоритель требует от водителей "конторских" микроавтобусов "Фольксваген" остановиться. Безуспешно: машины СБУ мчатся по городу, одна из них даже подрезает мотоциклиста, провоцируя падение. Затем въезжают в главк на ул. Владимирской, и дорогу детективам НАБУ преграждает охрана.

"На связь с детективами НАБУ правоохранители… не выходили. Призываем их придерживаться закона и передать подозреваемого", — объявило НАБУ на своей странице.

У НАБУ на Чауса больше прав: они первыми открыли производство и ведут его с 2016 года. Тогда действия СБУ — это прямое нарушение законов. С другой стороны, СБУ также выпустила коммюнике.

"СБУ не "похищала" судью… С мая 2021-го СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через госграницу", — говорится в заявлении.

От того, кто именно — СБУ или НАБУ — получит доступ и проведет допросы судьи, зависит очень многое. Во-первых, обе силовые структуры имеют разные задачи (и управляются из разных центров). Если СБУ лежит всецело в сфере влияния Офиса президента и Банковой, то НАБУ имеет прямое отношение к США и "западным партнерам" Украины.

"Директор НАБУ Сытник понимает, что Чаус — его золотая карта, и отступать не будет, — считает политолог Алексей Голобуцкий. — А мы все помним, что НАБУ и лично Сытник имеют статус "священной коровы" от наших западных партнеров. И поскольку с громкими делами не сложилось — судья Чаус с банками денег, — это прекрасный момент для реабилитации НАБУ".

По ком звонит колокол

Во-вторых, важно, что именно знает Чаус. Он может рассказать, кто и как именно помогал ему бежать из Украины в 2016-м (а версий было несколько: от частного самолета и фальшивого паспорта до причастности личной охраны Петра Порошенко). В случае если эти данные всплывут, против экс-президента могут открыть уже не фиктивное, а реальное уголовное дело по злоупотреблению властью и служебным положением.

Интересно, что у Петра Порошенко это прекрасно понимают: в апреле нардеп от ЕС Виктория Сюмар писала в "Фейсбуке", что Чауса "используют… чтобы получить какие-то заявления против Порошенко" . Да и против Грановского, с которым судья был знаком, он может дать показания.

Наконец, третий, весьма важный аспект. Команду похитить Чауса из Молдовы явно давал кто-то в высоких властных кабинетах, что, безусловно, является не совсем законным. Этим фактом пытаются воспользоваться соратники Петра Порошенко: экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, к примеру, пишет, что "продюсеров и веселых ребят из "Квартал-95" ждет уголовная ответственность" , а Виктор Кононенко, экс-зампред СБУ при Порошенко, указывает на полный развал в координации и коммуникациях между правоохранительными органами:

"Власть их разделила на "свои — чужие", и такие понятия, как подследственность, или в случае с Чаусом — решение суда, сознательно игнорируются... Власть не стоит на страже Закона, а всячески пытается его обойти".

Тарас Козуб