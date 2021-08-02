В странах без вакцин могут появиться новые штаммы COVID-19

Распространение коронавируса в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов инфекции. Об этом говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Корреспондент.

"В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах – интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена", – подчеркивается в статье.

ВОЗ призывает первостепенно вакцинировать наиболее уязвимые группы населения – медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями.

"Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю – уже 40%, а к середине 2022 года - 60%", – отметили спецпосланники организации.

Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца нужно вакцинировать 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнями дохода, указали они.