В Минздраве сообщили, будут ли пересматривать условия карантина

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что дополнительные ограничения внутри Украине Кабмин пока не планирует вводить. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса, сообщает РБК-Украина.

По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство - это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.

"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения" , - сказал изданию главный санитарный врач.

Ульяна Безпалько