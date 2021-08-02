Над Львовом пронесся ураган: есть погибшие

Во время урагана в Стрыйском парке во Львове упало дерево на двух молодых людей. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте, сообщает Depo.ua.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке — 18 лет.

Как сообщили во Львовском городском совете, в момент падения дерева парень и девушка сидели на скамейке в парке.

"Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших", — отмечается в сообщении.

1 августа во Львове и области прошел ураган. В сети публикуют фото и видео последствий непогоды﻿. Согласно сообщению патрульной полиции Львова, повалило дерево и на улице Князя Романа, в центральной части Львова.

По данным издания "Варта 1", деревья также повалило во Львове на улицах Головатого, Курмановича, Трускавецкой. На улице Зеленой упал рекламный щит. Упало дерево также на трассе Самбор — Львов.