В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в Украине, 2 августа, ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет дождливой - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.

2 августа в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.