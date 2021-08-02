Биткоин резко упал

Курс биткоина вышел на новый виток волатильности. На выходных стоимость главной криптовалюты достигала максимума с весны и поднималась выше 42 тыс. долларов за монету. К понедельнику курс обвалился более чем на 5%, биткоин снова стоит менее 40 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Утром 2 августа биткоин торгуется по 39,6 тыс. долларов. Суточное падение составляет 5,1%, а рыночная капитализация криптовалюты держится значительно выше 700 млрд долларов.

Что происходит с курсом

Аналитики уже отмечали, что неожиданный рост биткоина на прошлой неделе был исключительно спекулятивным явлением. Фундаментальных причин для роста курса криптовалюты нет, поэтому инвесторам нужно быть максимально осторожными, предупреждали аналитики FxPro.

Впрочем, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук не исключил нового скачка биткоина.