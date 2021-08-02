Из-за непогоды задерживается ряд поездов Укрзализныци: список
Из-за ухудшения погодных условий ряд поездов следует с опозданием.
Об этом предупреждает пресс-служба Укрзализныци.
"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - предупреждают в УЗ.
Так, из-за непогоды задерживаются поезда:
- №244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
- №44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);
- №8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);
- №34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
- №11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);
- №50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);
- №81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);
- №358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);
- №25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).
Причиной задержки некоторых рейсов стала не только непогода, но и поломка локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород. Из-за этого задерживаются поезда:
- №81 Харьков-Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут);
- №9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).
Также задерживается и беспересадочный вагон Вена-Киев, который из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.