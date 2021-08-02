Из-за непогоды задерживается ряд поездов Укрзализныци: список

Из-за ухудшения погодных условий ряд поездов следует с опозданием.

Об этом предупреждает пресс-служба﻿ Укрзализныци.

"Внимание! Из-за погодных﻿﻿ условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - предупреждают в УЗ.

Так, из-за непогоды﻿ задерживаются поезда:

№244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);

№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);

№34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);

№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);

№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);

№81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);

№358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);

№25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).

Причиной задержки некоторых рейсов стала не только непогода, но и поломка локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород. Из-за этого задерживаются поезда:

№81 Харьков-Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут);

№9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).

Также задерживается и беспересадочный вагон Вена-Киев, который из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.