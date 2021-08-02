Заробитчан приглашают на Кипр: зарплаты

На Кипре только официально трудоустроились за прошлый год 12 тыс. украинцев. Большинство из них (53%) – специалисты сферы информационных технологий. Кроме того, спросом пользуются разработчики, инженеры. При этом каждый пятый украинец на острове зарабатывает от 158 до 247 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в данных анализа grc.ua. Вторую позицию по популярности после программистов заняли банковские сотрудники. Спросом пользуются финансовые аналитики, менеджеры по работы с клиентами. Третье место – административный персонал и специалисты по продажам.

Какие требования предъявляют:

знание английского языка;

в 50% вакансий указывают наличие опыта от трех лет;

в каждой третьей вакансии – опыт от одного года;

только 7% вакансий – для специалистов без опыта.

Абсолютное большинство работодателей (78%) оказывают помощь в оформлении рабочих виз, помогают переехать вместе с семьей и найти работу. Также стоит отметить, что на Кипре пользуются спросом "мягкие навыки", то есть коммуникабельность, возможность работать в команде.

Зарплаты:

Почти половина (44%) предлагают зарплаты от 68,8 тыс. грн;

34% вакансий – с зарплатой от 113,5 тыс.;

20% – зарплаты от 158,3 до 247,7 тыс. грн;

2% – от 247,7 тыс. грн.

В среднем число вакансий для украинских заробитчан выросло в 1,7 раза. Самые популярные страны: Польша и Чехия.