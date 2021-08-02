Умение расслабляться продлевает жизнь: выводы ученых

Ученые, в погоне за решением вопроса о долголетии, определили, что одной из главных функций человеческого организма, которая увеличивает продолжительность жизни, является способность человека расслабляться. Данная способность дает возможность человеку преодолеть стрессовую ситуацию и имеет оздоравливающий эффект. Сейчас ученые все больше внедряют различные способы расслабления для увеличения продолжительности жизни, сообщает Menslife.

Как утверждают специалисты, нельзя предъявлять к себе слишком большие требования и надо, в первую очередь, прислушиваться к своему организму и ориентироваться на свое самочувствие. Если человек не чувствует себя виноватым при переживании моментов стресса, он от этого выигрывает. Жизненные конфликтные ситуации при этом переносятся намного легче.

Такие выводы были сделаны после исследования, в котором приняли участие 41 доброволец. Два дня они проходили стресс-тесты.

Всем участникам необходимо было оценить уровень сочувствия к самому себе. В итоге, к концу дня те, кто больше себе прощали мелких провинностей, были менее подвержены воздействию стресса.

Так, можно сделать вывод, что люди, которые не могут себе посочувствовать, более подвержены болезням, которые могут быть последствием стресса. Не стоит забывать, что стресс может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера.