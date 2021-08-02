В Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом свидетельствует публикация на Facebook-странице.

По его словам, Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут только те школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

"По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - говорит Радуцкий.

Он отметил, что "в Украине не говорят об обязательной вакцинации, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники".

Радуцкий напомнил, что еще месяц назад в Украине был дефицит препаратов для прививки. Сейчас страна имеет достаточное количество доз для вакцинации всех желающих.