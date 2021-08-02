НБУ за месяц пополнил резервы почти на $200 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 188,0 млн долларов. При этом НБУ не продавал валюту, сообщает РБК-Украина.

В июле центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Тем не менее, курс доллара к гривне снизился за июнь на 1,1% - с 27,1763 гривен за доллар на 30 июля до 26,8867 на 31 июля.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 161,3 млн долларов, продал - 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 991,8 млн долларов.

Автор: Александр Белоус