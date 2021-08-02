Милованов признался, что солгал пограничникам США

Советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, как наврал представителям государственного пограничного контроля США, сообщает Буквы.

Милованов рассказал, что приехал в США. По его словам, он пытается приезжать в страну каждый месяц, хотя как владелец грин-карты должен находиться в США большую часть года.

"Я постоянно нарушаю это требование последние 7 лет, но стараюсь бывать в США каждый месяц. Тогда пограничники не цепляются", - рассказал он.

Маршрут чиновника пролегал из Киева в Питтсбург, штат Пенсильвания, через Франкфурт, Германия и Чикаго, штат Иллинойс.

В Чикаго Милованову, который имеет синяк под глазом после недавней драки с экс-секретарем СНБО Алексеем Данилюком, пришлось проходить проверку со стороны работников таможенной службы США.

При контроле Милованов заявил им, что преподавание в университете Питтсбурга сегодня является основным его видом деятельности.

"Система идентифицировала мое лицо (facial recognition), несмотря на синяк и заплывший глаз. И отправила к офицерам таможни и границы. Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром, но имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов для меня являются домом. Да, я советник Офиса президента, преподаю в Киевской Школе Экономики, и есть несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. Они спросили, как я преподавал в прошлом году. Я сказал онлайн. И все. Мои аргументы приняли", - рассказал он.

В комментариях экс-министра упрекнули за его заявление о том, что его преподавательская и политическая деятельность в Украине менее важная. Но он заявил, что сказал так таможенной службе США, чтобы у него не забрали грин-карту.

Заметим, на сайтах правительства, Киевской школы экономики и проектов как VoxUkraine, к которым Милованов причастен, указано, что он "долгое время преподавал в европейских и американских высших учебных заведениях, включая Боннский университет, Университет Пенсильвании, Пенсильванский университет и Университет Питтсбурга".

На сайте Университета Питтсбурга он обозначен как действующий ассоциированный профессор (доцент), работает там с 2015 года. 2020 года он задекларировал 1 160 000 гривен в качестве зарплаты работника университета.

Университет Питтсбурга был обозначен им как основное место работы. Однако так же Милованов обозначал и международную ОО "Киевский экономический институт" и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В 2021 году Милованов декларировал зарплату от Университета Питтсбурга дважды. Оба раза - как "заработную плату полученную по совместительству". Речь идет о суммах в почти 174 000 гривен, и 548 000 гривен.

Милованов почти не освещает свою деятельность в Университете Питтсбурга, поэтому на его странице в соцсети нет подтверждений или опровержений того, что он действительно продолжал работу преподавателем дистанционно в течение 2020 года. Впрочем, о возвращении к преподаванию в Питтсбурге экс-министр сообщил на днях в Facebook.

Напомним, кроме этого Милованов остается президентом КШЭ. В ноябре прошлого года Милованова назначили внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. С апреля Милованов также является исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины". Кроме этого, в июне 2021 Милованов был избран новым председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Одновременно он возглавляет конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности. Этот вновь создаваемый орган должен стать единственным органом государственной власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.