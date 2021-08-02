Нехитрые советы: как обезопасить квартиру на время отпуска
Оставляя квартиру без присмотра на время своего отпуска, стоит позаботиться о безопасности жилища на период своего отсутствия. Соблюдение ряда не самых сложных рекомендаций позволит снизить риск потенциальных проблем и неприятностей, которые могут испортить впечатление от отдыха, сообщает Популярная механика.
Нехитрые советы позволят снизить риск проблем на время вашего отсутствия дома.
- Отключите газовое оборудование и перекройте вентили на коммуникациях (но не общедомовой стояк, иначе вы лишите весь подъезд газа);
- Перекройте воду;
- Отключите электроприборы, а если уезжаете больше, чем на два дня — отключите холодильник;
- В случае длительного отпуска оплатите коммунальные услуги авансом, чтобы не привлекать внимание к своему отсутствию квитанциями в почтовом ящике;
- Найдите человека, который будет следить за домашними растениями и животными, или найдите передержку для домашних питомцев.