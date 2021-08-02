Нехитрые советы: как обезопасить квартиру на время отпуска

Оставляя квартиру без присмотра на время своего отпуска, стоит позаботиться о безопасности жилища на период своего отсутствия. Соблюдение ряда не самых сложных рекомендаций позволит снизить риск потенциальных проблем и неприятностей, которые могут испортить впечатление от отдыха, сообщает Популярная механика.

Нехитрые советы позволят снизить риск проблем на время вашего отсутствия дома.