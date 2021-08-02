В Чехии увеличилось число нелегальных мигрантов из Украины

Среди нелегальных мигрантов, которые проникают на территорию Чехии, украинцев больше всего, сообщает Depo.ua.

Всего в стране в течение периода с 1 января по 30 июня 2021 года выявили 5 430 нелегалов, из них 3 088 граждан Украины, еще 778 выходцев из Молдовы, 364 афганца, 159 грузин и 143 вьетнамца.

В полиции добавили, что поток незаконных мигрантов вырос по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 году на 3 806 человек — то есть вырос на 234,4%.

"Из общего количества 5 325 человек (то есть 98,1%) были выявлены во время незаконного пребывания, а 105 человек — во время нелегальной миграции через внешнюю шенгенскую границу Чехии" , — говорится в сообщении полиции.

Рост количества нелегальных мигрантов связывают с введенным в стране с марта прошлого года режимом чрезвычайной ситуации.

Чаще всего нарушители попадали в Чехию автотранспортом из Словакии, указывая при въезде, что направляются в Германию.