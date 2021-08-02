В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии решили судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря. Он проработал три года в Заксенхаузене, сообщает Слово и дело.

Судебный процесс начнется в октябре. Мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год. Однако имя охранника и конкретные обвинения не уточняются.

Председатель суда Франк Штарк отметил, что подсудимый будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день.

Адвокат Томас Вальтер, который в течение многих лет представлял совместных истцов в последнем нацистском рассмотрении, считает это необходимым, даже несмотря на преклонный возраст участника.

"Заксенхаузен был местом для нацистского руководства у ворот Берлина из-за их иллюзий о том, что они правят жизнью и смертью. Многие из истцов в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", – говорит Вальтер.

Лагерь Заксенхаузен в Ораниенбурге к северу от Берлина был открыт в 1936 году. За годы своего существования через него прошли более 200 000 человек. Там было убито около 20 000 заключенных.