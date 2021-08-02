Лунный рыболовный календарь 2021 год: плохие и хорошие дни

В южных регионах – низовьях Волги, Дона, Урала, Днепра, Кубани и других рек Каспийского, Азовского; и Черноморского бассейнов – продолжается летняя рыбалка. В водоемах северных регионов клев теплолюбивых рыб ухудшается, сообщает Дом рыболова.

Ослабевает клев сома, карася, угря, линя. Красноперка уходит ко дну или держится в полводы. Но если погода стоит жаркая, то эти рыбы ловятся неплохо.

В реках еще обильна растительность, но вода уже остывает. Хорошо ловятся карп, сазан, карась, голавль, язь, лещ и плотва. Берут и хищники: окунь, щука, судак и жерех. Сом устраивает прощальный клев – вскоре он уйдет на зимнюю спячку.

Август – время вылета зеленой саранчи. Ее уже поджидают голавль и язь, красноперка и жерех, которые прекрасно ловятся в августе на эту насадку. Августовский клев крупной рыбы заметен за час-два до рассвета. Он может продолжаться до восхода солнца, пока не станет слишком жарко.

Вечерний клев начинается часа за три перед заходом солнца и может продолжаться до полуночи. И уже после 21 часа не обойтись без подсветки поплавка на удочке или сторожка на донке.

Оживляется клев окуня. Его ловят на удочку с боковым кивком и мормышкой у зарослей осоки, кувшинок, у нависших над водой кустов, а на глубоких участках водоема – отвесным блеснением с лодки. К концу августа ночи холодные, на почве возможны заморозки, поведение рыбы все менее активно.

Перспективные дни в плане отличного клева в августе: с 1 по 3, а так же с 12 по 17 и 29-31 число месяца.

Дни, когда ожидается хороший клев рыбы: 4, 5, 11, 18-20, 26-28 число.

Плохой клев рыбы: с 6 по 10, с 21 по 25.