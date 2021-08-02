Bloomberg: "СП-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ

Германия не собирается останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2", даже если Россия попробует использовать его как геополитическое оружие. Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает Лига.net.

Отмечается, что в случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники. Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией, пишет издание.

Отмечается, что президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласится на жесткие меры, если Россия попытается использовать трубопровод для подрыва Украины. Хоть канцлер Ангела Меркель и согласилась принимать меры "на национальном уровне", отказ Берлина от возможности перекрыть трубопровод – потенциальная победа для президента России Владимира Путина, пишет издание. Это также и удар по Белому дому.

При этом представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать, если трубопровод будут использовать не по назначению. Он отказался от уточнений.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии Союз 90/Зеленые.