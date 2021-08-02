Mercedes-Benz S-Class получил бронированную версию Guard

Немецкая компания Mercedes-Benz представит на автомобильной выставке IAA2021 в Мюнхене новую версию флагманского седана S-Class. Новинка обеспечивает самый высокий класс баллистической защиты VR10, который доступен для гражданских транспортных средств, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В частности, модификация S680 Guard защитит водителя и пассажиров от пуль винтовки СВД с патроном 7,62х54 мм, а также разрыва нескольких гранат. Более высокий уровень защиты обеспечивают только специальные бронемашины.

Новинка обеспечивает самый высокий класс баллистической защиты VR10. Источник: Mercedes-Benz

В процессе создания новинки была почти вдвое (до 10 см) увеличена толщина многослойных боковые стекол, а на смену пневматическим пришли гидравлические стеклоподъемники.

В процессе создания новинки была почти вдвое (до 10 см) увеличена толщина многослойных боковые стекол. Источник: Mercedes-Benz

Крепления дверей усилили. Источник: Mercedes-Benz

Несмотря на то, что внешне автомобиль практически не отличается от своего небронированного аналога, силовая структура кузова создана заново. По сравнению с прежней версией бронированного S-Class, автомобиль прибавил в весе всего 100 кг и теперь его масса достигает 4,3 тонны. Это стало возможным за счет новых конструктивных решений и активного использования композитных материалов защиты. Трансмиссия и подвеска были усилены с учетом возросшей массы и требований надежности. Пластиковые вставки в колесах позволяют продолжать движение даже при полной потере давления в шине на расстояние до 30 км.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic приводится в движение самым мощным мотором в гамме – 6-литровым V12 с двумя турбинами. Она развивает 612 л.с., а крутящий момент достигает 830 Нм. Кроме того, впервые бронированный S-класс получил полный приводом.

Салон Mercedes-Benz S 680 Guard. Источник: Mercedes-Benz

Покупатели смогут заказать новинку в длиннобазном исполнении, с 4- или 5-местным салоном. В списке опций – спецсигналы, системы пожаротушения и создания избыточного давления в салоне, холодильник с доступом из салона, интерком внешней связи и многое другое.

Блок управления специальными функциями. Источник: Mercedes-Benz

При внимательном рассмотрении внешне бронированную версию можно отличить по широким черным "рамкам" стекол, обычным (не выдвижным) ручкам, а также высокопрофильной резине.

Новый Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic уже доступен для заказа. Источник: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic уже доступен для заказа. На изготовление одного такого автомобиля требуется 2 месяца. Стоимость в Германии стартует с отметки 547 тысяч евро.