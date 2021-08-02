Китай усиливает карантин

Правительство Китая усиливает карантин в ряде городов, в частности в Пекине, на фоне роста случаев коронавируса из-за штамма "Дельта", сообщает Укринформ.

В понедельник Китай сообщил о 55 новых локальных случаях заражения COVID-19, поскольку вспышка болезни через вариант "Дельта" охватила более 20 городов и более десятка провинций.

Органы местного самоуправления в крупных городах, включая Пекин, протестировали на COVID-19 миллионы жителей.

Согласно официальному заявлению, центральный город Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказал более 1,2 миллиона жителям оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней.

По данным Синьхуа, с воскресенья в районе Юндин в Чжанцзяцзе, который является популярным туристическим направлением, закрыты все жилые микрорайоны в городской части, где проживает 1,5 млн человек.

В связи с последней вспышкой коронавируса, власти города требует от всех туристов сдать три теста на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа перед тем, как покинуть город. В последние дни несколько китайских городов сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19. Некоторые из этих случаев были связаны с поездками в Чжанцзяцзе.

Между тем, Пекин запретил туристам въезд в столицу. Только путешественники при наличии отрицательного теста амплификации нуклеиновых кислот могут попасть в город.

В воскресенье власти города призвали жителей не выезжать из Пекина без необходимости.