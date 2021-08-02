"Дія" официально заменит бумажные паспорта

"Дія" официально заменит бумажные паспорта
Фото: Facebook

Среди немногочисленных, но важных изменений, которые ждут украинцев в августе, – переход страны в режим paperless, сообщает Сегодня.

С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

  • любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
  • цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
  • у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

Это предусматривает законопроект № 5495. Он уже прошел все стадии рассмотрения в Верховной Раде. Правда, по состоянию на 2 августа законопроект еще не обрел силу закона, поскольку находился на подписи у президента.

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Президент Зеленский еще не подписал закон

Где можно использовать е-паспорт:

  • на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее;
  • в ЦНАП для получения государственных услуг;
  • в государственных учреждениях и судах;
  • для получения отправлений на почте;
  • для подтверждения возраста в супермаркетах;
  • для подтверждения личности и осуществления кассовых операций в банках;
  • для открытия банковского счета онлайн;
  • для путешествий по Украине самолетом и поездом, заселения в отель.

При этом Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона, заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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