У пожилых людей, переболевших COVID-19, обнаружили изменения мозга

Коронавирус может вызывать у пожилых людей изменения в мозгу, которые происходят во время болезни Альцгеймера, сообщает Корреспондент.

Аргентинские ученые обнаружили, что в течение шести месяцев после болезни в памяти и мышлении пожилых людей наблюдается большое количество деменциональных изменений вне зависимости от тяжести течения заболевания.

Другое исследование в США также подтвердило, что в крови пожилых жителей Нью-Йорка, у которых на ранней стадии COVID-19 наблюдались неврологические симптомы, обнаружили белки, связанные с деменцией.

В течение 3-6 месяцев после заражения у 20% из них появились проблемы с кратковременной памятью, а у 34% были и серьезные нарушения, в том числе проблемы с долговременной памятью и с подбором слов.