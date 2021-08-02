Врач предупредил о еде, которая разрушает поджелудочную

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, от какой пищи не только накапливается лишний жир, но и гибнут клетки поджелудочной железы, сообщает Российская газета.

Переедание сладкого или калорийного чревато избыточным накоплением жировой ткани.

"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность, и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", - объяснила кандидат медицинских наук в своем телеграм-канале.

Врач также рассказала, какими должны быть перерывы между приемами пищи.

"Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов", - уточнила доктор, отметив, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит".

При таком интервале между приемами пищи начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ). Она повышает свою активность в жировой ткани. И тогда начинается формирование жировых запасов.