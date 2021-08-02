В "ДНР" просят жителей самостоятельно убрать "Донбасс Арену"

В группировке "ДНР" хотят инициировать субботник для того, чтобы привести в порядок парк у стадиона "Донбасс Арена" в Донецке. Об этом заявил глава "Общественной палаты ДНР" Александр Кофман, сообщает Новости Донбасса.

Он объяснил, что "у государства сейчас нет ресурса убрать в парке" .

Кофман напомнил, что "Общественная палата" уже организовала субботник в парке "Гулливер", в котором возникли споры из-за строительства церкви.

"Сейчас я хочу привлечь этих же ребят, чтобы совместными усилиями, кинув общегородской клич, навести порядок на "Донбасс Арене": покосить траву и навести там порядок", — сказал он.

Отметим, что парк вокруг стадиона "Донбасс Арена" в Донецке пришел в запустение. За газонами никто не ухаживает, они заросли сорняками. Растительность пробилась даже через тротуарную плитку. Кроме того, засохли некоторые деревья.