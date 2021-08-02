Вкусные идеи блюд из сезонных продуктов в августе

Август – последний месяц лета, но не последние для урожая и приготовления вкусных блюд. Талантливый кулинар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим списком блюд, которые нужно приготовить в этом месяце, сообщает 24 Канал.

Что приготовить в августе из сезонных продуктов?

Инжир: добавляйте в салаты, запекайте его или даже подавайте в тостах с авокадо.

Вишня: вареники, варенье из вишни, домашнее мороженое с вишней или сорбет, десерт Анна Павлова с вишней.

Персики: готовьте сладкие пироги, консервируйте в сиропе, подавайте в салатах или как десерт – запеченные с сыром.

Яблоки: готовьте сладкие пироги, пирожки, тарт-татены, варите варенье или повидло на зиму.

Цуккини: приготовьте икру на зиму к бутербродам или вместо гарнира. Фаршированные или запеченные цветы цуккини или тыквы.

Баклажан: приготовьте тещины язычки, баклажаны на гриле, баклажаны с козьим сыром или баклажанную икру.

Болгарский перец: просто запеченные, фаршированные сыром или зеленью, фаршированные мясом с рисом, суп гаспачо.

Помидоры : приготовьте вяленые на зиму, консервируйте в собственном соку, варите сок, суп гаспачо, салаты, или просто с солью хлебом и душистым домашним маслом.

: приготовьте вяленые на зиму, консервируйте в собственном соку, варите сок, суп гаспачо, салаты, или просто с солью хлебом и душистым домашним маслом. Арбуз : можно просто есть или приготовить соленый салат с арбузом и сыром.

: можно просто есть или приготовить соленый салат с арбузом и сыром. Груша : приготовьте варенье, сладкие пироги, тарты с франжипаном, или просто ешьте сырой.

: приготовьте варенье, сладкие пироги, тарты с франжипаном, или просто ешьте сырой. Лесные грибы: приготовьте жареные с маслом на зиму, маринованные, или ризотто с лисичками или картофель с грибами.

Цветная капуста: печеная, в супе, жареная, как ризотто, или просто даже сырая или маринованная в салатах.

Дыня: можно есть холодной, или с хамоном, в салатах или вяленую.

Свежий мед: на вкус - с хлебом или сыром.

﻿