Вкусные идеи блюд из сезонных продуктов в августе
Август – последний месяц лета, но не последние для урожая и приготовления вкусных блюд. Талантливый кулинар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим списком блюд, которые нужно приготовить в этом месяце, сообщает 24 Канал.
Что приготовить в августе из сезонных продуктов?
Инжир: добавляйте в салаты, запекайте его или даже подавайте в тостах с авокадо.
Вишня: вареники, варенье из вишни, домашнее мороженое с вишней или сорбет, десерт Анна Павлова с вишней.
Персики: готовьте сладкие пироги, консервируйте в сиропе, подавайте в салатах или как десерт – запеченные с сыром.
Яблоки: готовьте сладкие пироги, пирожки, тарт-татены, варите варенье или повидло на зиму.
Цуккини: приготовьте икру на зиму к бутербродам или вместо гарнира. Фаршированные или запеченные цветы цуккини или тыквы.
Баклажан: приготовьте тещины язычки, баклажаны на гриле, баклажаны с козьим сыром или баклажанную икру.
Болгарский перец: просто запеченные, фаршированные сыром или зеленью, фаршированные мясом с рисом, суп гаспачо.
- Помидоры: приготовьте вяленые на зиму, консервируйте в собственном соку, варите сок, суп гаспачо, салаты, или просто с солью хлебом и душистым домашним маслом.
- Арбуз: можно просто есть или приготовить соленый салат с арбузом и сыром.
- Груша: приготовьте варенье, сладкие пироги, тарты с франжипаном, или просто ешьте сырой.
- Лесные грибы: приготовьте жареные с маслом на зиму, маринованные, или ризотто с лисичками или картофель с грибами.
Цветная капуста: печеная, в супе, жареная, как ризотто, или просто даже сырая или маринованная в салатах.
Дыня: можно есть холодной, или с хамоном, в салатах или вяленую.
Свежий мед: на вкус - с хлебом или сыром.