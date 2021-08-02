Тошнота без причины: вычисляем проблемный орган

Тошнота — это защитная реакция организма, которая призвана предупреждать попадание в организм токсических веществ. Она ощущается как неприятное чувство в подложечной области. Нередко тошнота предшествует рвоте, однако может выступать в качестве самостоятельного симптома, сообщает Здоровьесберегающий канал.

В одних случая тошнота является логичным признаком недомогания, но существуют ситуации, когда тошнота появляется неожиданно и по неизвестным нам причинам.

Далее в видео информация на тот случай, если у вас появилась тошнота, но вы не можете определить её причину.