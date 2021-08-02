Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии: фото на фоне моря

Украинская актриса Лилия Ребрик отправилась с мужем на отдых в Болгарию. Правда, супруги будут совмещать отпуск с работой. Звезда показала первые фото на фоне моря, сообщает 24 Канал.

На личной странице в инстаграме актриса поделилась с поклонниками первыми фото из отпуска. Она позировала с мужем на фоне моря. Лилия Ребрик предстала перед камерой в черном купальнике. Она дополнила образ серьгами-подвесками, а белокурые волосы распустила.

Актриса рассказала, что прилетела с Андреем Диким в Болгарию из-за работы – пара участвует в одном из фестивалей. Однако они будут сочетать приятное с полезным, ведь будут иметь время и для отдыха.

"Август, море и любовь... а о работе мы подумаем завтра," , – написала Лилия Ребрик.

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