Пашинян снова стал премьером Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил на должность премьер-министра страны и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Об этом свидетельствует указ на сайте президента Армении, сообщает Лига.net.

"На основании части 1 статьи 149 Конституции. Назначить Никола Пашиняна премьер-министром", – говорится в документе.

Сообщается, что сегодня в парламенте Армении проходит первое заседание – Саркисян заявил, что первоочередная задача для властей Армении вывести страну из глубокого кризиса.