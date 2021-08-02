СБУ обнаружила схему хищения миллионов для нужд военных

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила схему присвоения бюджетных средств, сообщает СБУ.

Чиновники строительной компании при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15.5%. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного государственному и местному бюджетам, составляет более 3.3 миллиона гривен.

По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ОСС. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн гривен.

В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Таким образом завысили стоимость ремонта на 15.5%. И это привело к «замораживанию» строительства в 2019 году.

Вследствие сделки шестая часть средств, выделенных для нужд участников АТО/ОСС, осела в карманах злоумышленников. Государственный и местный бюджеты получили убытки в 3.3 миллиона гривен.

Злоупотребление руководства подрядной организации подтверждено судебно-технической, судебно-экономической, строительно-техническая экспертиза.

Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции по процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

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