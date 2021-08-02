В Турции запретили посещать лесные массивы

В Турции в связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.﻿ Об этом заявили в посольстве Украины в Турецкой Республике, сообщает УНИАН.

"В соответствии с циркулярами, обнародованными администрациями провинций Анталья, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Стамбул, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, запрещено посещать лесные массивы как гражданам Турции, так и иностранцам (в том числе туристам)" , - говорится в сообщении.

В частности, запрет будет действовать до 31 августа, в ряде провинций - до следующего распоряжения.

Пожары в Турции

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.