Ледниковый щит Гренландии катастрофически тает

Массовое таяние за один этот день дало объем воды, которого хватило бы, чтобы покрыть пятисантиметровым слоем территорию, в пять раз больше полуострова Крым, сообщает Корреспондент.

Исследователи Датского метеорологического института утверждают, что в прошлом месяце температура в Гренландии была более чем на 10°С выше сезонных норм. В результате резко увеличилась площадь массового таяния ледяного щита. Об этом пишет Polar Portal в Twitter.

В частности, на севере острова температура превысила 20°С. Этот показатель более чем в два раза превышает нормальную среднюю температуру. Только в аэропорту Нерлерит Инаат на северо-востоке Гренландии 29 июля было зафиксировано 23,4°С.

По данным экспертов, с 28 июля ледяной щит Гренландии таял по 8 млрд тонн в день. Что вдвое выше среднего летнего показателя.

Ученые утверждают, что "массовое таяние за один этот день дало объем воды, которого хватило бы, чтобы покрыть пятисантиметровым слоем территорию, впятеро больше Крыма".

Напомним, по данным европейских исследователей, к 2100 году уровень океана поднимется на 10-18 см.