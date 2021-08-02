Готовим кукурузу в микроволновке всего за 4 минуты
Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости, сообщает РБК-Украина.
Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в материале.
Ингредиенты:
- Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.
- Соль, перец и специи - по вкусу.
- Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан.
Приготовление:
- Натрите солью и любимыми специями каждый початок.
- Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
- Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.
Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита!
Автор: Светлана Мащенко