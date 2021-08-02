Готовим кукурузу в микроволновке всего за 4 минуты

Готовим кукурузу в микроволновке всего за 4 минуты

Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости, сообщает РБК-Украина.

Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в материале.

Ингредиенты:

  • Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.
  • Соль, перец и специи - по вкусу.
  • Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан.

Приготовление:

  • Натрите солью и любимыми специями каждый початок.
  • Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
  • Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.

Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита!

Автор: Светлана Мащенко

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