Арестович назвал причину увольнения Хомчака и командиров ВСУ

Масштабные кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины будут не последними. Это утверждает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает УНИАН.

"Я думаю, не последние. Будут еще. Ибо военная угроза Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу" , — сказал он.

Арестович уточнил, что военное командование страны заменили из-за их неэффективности в решении задач, поставленных Владимиром Зеленским, когда он стал президентом.

"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах" , — говорит советник Андрея Ермака.

Он утверждает, что новые назначенцы с такими задачами справятся лучше.

28 июля стало известно о смене главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ, главы Службы внешней разведки, а также командующих десантно-штурмовыми войсками ВСУ и операцией Объединенных сил.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен Валерий Залужный. До этого он возглавлял оперативное командование "Пивнич".