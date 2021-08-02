Арабатскую Стрелку атаковали большие медузы

На украинском курорте Арабатская Стрелка море атаковали опасные медузы, которые удивляют туристов своими огромными размерами. По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма, сообщает Обозреватель.

Украинцы жалуются на такой отдых, так как никто не хочет купаться в море.

"Вместо большого количества маленьких медуз пришли огромные, по 2-3 кг. Они питаются, даже перебиты моторами щупальца. Отдыхающие жалуются, потому что никто не плавает вообще, максимум люди окунаются. При мне семья приехала, подошла к морю и сказала: "Заплатим за бронь и уезжаем, потому что это ужас", – рассказали туристы.
Огромные медузы в Азовском море
Огромные медузы в Азовском море
Азовское море атаковали огромные медузы
Азовское море атаковали огромные медузы

Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно будет купаться с медузами в море. Тем более, когда они размером как "пять ладоней". В результате туристы могут только полюбоваться красотами Арабатской Стрелки и позагорать на пляже.

Медузы размером как "пять ладоней"
Медузы размером как "пять ладоней"
Огромные медузы на Арабатской Стрелке
Огромные медузы на Арабатской Стрелке
Азовское море атаковали медузы
Азовское море атаковали медузы

Все фото – "Обозреватель"

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