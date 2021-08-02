Арабатскую Стрелку атаковали большие медузы

На украинском курорте Арабатская Стрелка море атаковали опасные медузы, которые удивляют туристов своими огромными размерами. По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма, сообщает Обозреватель.

Украинцы жалуются на такой отдых, так как никто не хочет купаться в море.

"Вместо большого количества маленьких медуз пришли огромные, по 2-3 кг. Они питаются, даже перебиты моторами щупальца. Отдыхающие жалуются, потому что никто не плавает вообще, максимум люди окунаются. При мне семья приехала, подошла к морю и сказала: "Заплатим за бронь и уезжаем, потому что это ужас" , – рассказали туристы.

Огромные медузы в Азовском море

Азовское море атаковали огромные медузы

Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно будет купаться с медузами в море. Тем более, когда они размером как "пять ладоней". В результате туристы могут только полюбоваться красотами Арабатской Стрелки и позагорать на пляже.

Медузы размером как "пять ладоней"

Огромные медузы на Арабатской Стрелке

Азовское море атаковали медузы

Все фото – "Обозреватель"