Россия вновь стягивает войска возле границы Украины
Накануне совместных Российско-Белорусских учений "Запад-2021" наблюдатели ОБСЕ в ОРДЛО снова фиксируют масштабные переброски войск, а также тяжелую военную технику на полигонах и рядом с жилыми районами — десятки танков, пушки и крупнокалиберные гаубицы.
Об этом сообщает Telegram-канал Дом.
По данным СМИ, на территории России и Беларуси идёт активная переброска войск к местам учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября.
Тем временем, в минобороны РФ сообщают, что
"применение группировок войск происходит в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства"
Отметим, что, по словам экспертов,
"перестановка кадров в Министерстве обороны Украины может быть связана с желанием президента обеспечить максимальную безопасность страны в ходе предстоящих учений".