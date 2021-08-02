Россия вновь стягивает войска возле границы Украины

Накануне совместных Российско-Белорусских учений "Запад-2021" наблюдатели ОБСЕ в ОРДЛО снова фиксируют масштабные переброски войск, а также тяжелую военную технику на полигонах и рядом с жилыми районами — десятки танков, пушки и крупнокалиберные гаубицы.

Об этом сообщает Telegram-канал Дом.

По данным СМИ, на территории России и Беларуси идёт активная переброска войск к местам учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Тем временем, в минобороны РФ сообщают, что "применение группировок войск происходит в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства"