Кулеба назвал тематические панели Крымской платформы

В рамках Крымской платформы будет четыре тематические панели и отдельное заседание глав делегаций. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа, сообщает Корреспондент.

Так, на тематических панелях обсудят:

непризнание попытки аннексии Крыма,

милитаризацию Азово-Черноморского региона,

пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

восстановление прав крымскотатарского народа.

Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.

На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.