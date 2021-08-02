Кулеба назвал тематические панели Крымской платформы

Кулеба назвал тематические панели Крымской платформы

В рамках Крымской платформы будет четыре тематические панели и отдельное заседание глав делегаций. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа, сообщает Корреспондент.

Так, на тематических панелях обсудят: 

  • непризнание попытки аннексии Крыма,
  • милитаризацию Азово-Черноморского региона,
  • пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • восстановление прав крымскотатарского народа.

Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.

На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.

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