Кулеба назвал тематические панели Крымской платформы
В рамках Крымской платформы будет четыре тематические панели и отдельное заседание глав делегаций. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа, сообщает Корреспондент.
Так, на тематических панелях обсудят:
- непризнание попытки аннексии Крыма,
- милитаризацию Азово-Черноморского региона,
- пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- восстановление прав крымскотатарского народа.
Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.
На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.