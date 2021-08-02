В РФ открыли дело против Ярославского, Боголюбова и Коломойского

Правоохранительные органы России инкриминируют украинскому олигарху Игорю Коломойскому создание преступного сообщества, сообщает Страна.ua.

В Главном следственном управлении МВД Татарстана открыли уголовное дело и теперь миллиардеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что речь идет про давний скандал, связанный с компанией "Татнефть", которая в 90-х участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". В 2007 году она перешла к Игорю Коломойскому. Во время проверки местные следователи нашли возможное преступление.

По данным следствия, в декабре 2006 года Игорь Коломойский со своими бизнес-партнерами Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создал преступное сообщество и присвоил сырье компании "Татнефть" на сумму четырех миллиардов долларов.

Согласно описанной схеме, Укртатнафта получила нефть в больших объемах, а затем "банда Коломойского" отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же оставили себе.